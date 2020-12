Muore a 27 anni, stava tornando a casa per Natale e in macchina con lei c’era il suo cagnolino

Insieme al suo fido cagnolino stava rientrando a casa da Udine per passare le imminenti festività natalizie con i famigliari a Padova ma purtroppo ieri sera, sabato 19 dicembre 2020, poco prima delle ore 19, la sua vita si è tragicamente spezzata, nel momento in cui la sua auto è finita coinvolta, con altri quattro mezzi, in una carambola.

Marta Gori si è spenta a 27 anni

Si è spenta così, sul colpo, Marta Gori: 27 anni, frequentava da alcuni mesi un master post laurea a Udine. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è accaduto di sabato sera poco prima delle 19 sull’autostrada A4 nella corsia in direzione Milano, tra lo svincolo di allacciamento con Padova Est e l’A13.

Nessun altro ha riportato ferite

L’utilitaria della giovane ha improvvisamente finito per sbattere contro il guard rail laterale che delimita la carreggiata. Da lì si è scaturita una carambola che ha riguardato altri quattro mezzi. In totale sono sette i veicoli coinvolti, compreso un furgone.

Al momento la polizia stradale sta eseguendo gli accertamenti di rito per stabilire le effettive cause dell’incidente mortale. Comunque sia per Marta nessuna via di scampo, mentre delle altre persone coinvolte nel sinistro nessuno ha riportato, fortunatamente, ferite.

Interventi sul posto

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della ragazza dalle lamiere della sua automobile, e pure i veterinari per trarre in salvo il suo cane che viaggiava con lei e che incredibilmente è sopravvissuto.

Marta Gori: la passione per la pallavolo

Come riportano i quotidiani locali nella giornata odierna, Marta Gori, nata e cresciuta a Padova, aveva frequentato sia le scuole superiori sia l’università nella città veneta. Lo scorso anno si era laureata in Scienze dell’Educazione e aveva scelto di intraprendere a Udine, dove si era trasferita, un master in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Di indole sportiva, ha militato per anni nel team di pallavolo Medovolley nel ruolo di centrale ed era entrata di recente nella Gtn Volleybas di Udine, che gareggia nella lega B1.