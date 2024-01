Indagini in corso per l'improvviso decesso di Nicola Ciampa: il 29enne è stato colpito da un malore mentre si trovava in palestra

Dramma nel comune di Taurasi, in provincia di Avellino. Nicola Ciampa ha perso la vita a soli 29 anni mentre si allenava in palestra. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine, con lo scopo di capire cosa sia accaduto al ragazzo.

Nicola Ciampa si è accasciato improvvisamente a terra, mentre si trovava in palestra. Gli operatori del 118 si sono tempestivamente recati sul posto e hanno cercato, inutilmente, di rianimare il 29enne. Purtroppo, alla fine, sono stati costretti a dichiarare il decesso.

Il ragazzo era un militare e frequentava la Caserma “Magrone” Scuola di Commissariato, in provincia di Caserta. Da tempo Nicola si allenava e non aveva mai avuto problemi di salute, per questo gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine e molto probabilmente verrà disposta l’autopsia. Lo scopo sarà quello di individuare la causa certa del prematuro ed inaspettato decesso.

La salma di Ciampa si trova al momento all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con molte probabilità, il giudice disporrà l’autopsia. Grazie all’esame i familiari del ragazzo potranno avere delle risposte.

I messaggi di addio per Nicola Ciampa

Numerosi i messaggi di addio pubblicati sui social da tutti coloro che gli volevano bene e che ancora non riescono a credere alla straziante notizia.

Ciao Nicola Ciampa , amico mio che notizia straziante 😪, sei stato una persona unica e speciale , sei stato una persona unica e speciale. Sei stato un ragazzo d’oro grazie per averti incontrato nella mia vita. Ti porterò per sempre nel mio cuore amico mio. Riposa in pace grande guerriero 💔😔

Caro amico mio riposa in pace ho tantissimi ricordi di te che resteranno nel mio cuore riposa in pace. ❤️

Quello che si prova non si può spiegare. Ciao Nicola, vola in alto.❤️❤️

L’intera comunità si è stretta al dolore della famiglia di Nicola Ciampa, travolta da un dolore immenso ed inaspettato. 29 anni, una vita davanti e nessun problema di salute. Ogni giorno andava in palestra, era esperto di body builder e karateka, ma la vita è stata ingiusta. Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.