Il dolore per la scomparsa della sorella è stato troppo difficile da sopportare, il cuore di Geremia Medori non ha retto: aveva 61 anni

La comunità di Montegranaro, in provincia di Fermo, è sconvolta per due perdite improvvise, avvenute in soli due giorni. Geremia Medori è scomparso a soli 61 anni, il giorno successivo al funerale della sorella Morena.

Una famiglia distrutta, che in soli due giorni è stata costretta a dire addio a due persone care. Morena era la moglie del medico di base Paolo Ranieri e il fratello Geremia Medori era molto conosciuto per via del suo impegno nel campo dello sport. Era tra le bandiere della Sutor negli anni ’80 del basket. Era papà di quattro figlie e il marito di un’impiegata delle scuole medie di Montegranaro.

Sono numerosi i post che in queste ore sono stati pubblicati sul web in ricordo dell’uomo e di sua sorella Morena. Geremia era molto conosciuto tra i residenti, sempre cordiale e disponibile. “Una gentilezza unica e un’educazione ammirevole”. Così viene ricordato dagli amici e dai conoscenti, che non riescono ancora a credere a quanto accaduto.

Geremia Medori e il dolore per la scomparsa improvvisa della sorella

Purtroppo l’uomo aveva avuto alcuni problemi di salute nell’ultimo periodo. Poi, è arrivato quel lutto che lo ha straziato, la perdita della sorella, scomparsa all’improvviso e inaspettatamente. Un dolore troppo grande da sopportare per Geremia. Il giorno dopo il funerale di Morena, lo sportivo si è spento per sempre a soli 61 anni. Il cuore non ha retto e si è fermato all’improvviso.