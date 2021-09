La musica spagnola e mondiale piangono la morte di una delle cantanti più amate degli anni settanta e ottanta. Si è spenta per sempre Maria Mendiola, storica componente della band tutta al femminile delle Baccara. A salutarla pubblicamente è arrivato un commovente messaggio da parte di Cristina Sevilla, colei che ha suonato con lei negli ultimi anni.

Un successo praticamente planetario e, possiamo dirlo, anche decisamente inaspettato. Maria, insieme a Mayte Mateos, fondò negli anni settanta una band tutta al femminile: le Baccara. Nessuna delle due artiste poteva immaginare che ben presto il loro successo sarebbe stato internazionale.

Dopo qualche apparizione in televisione, principalmente come ballerine di flamenco, Maria e Mayte formarono il gruppo che all’inizio aveva preso il nome di “Venus“. Con quel nominativo iniziarono ad organizzare spettacoli nei villaggi turistici di Fuerteventura ed è lì che furono notate e messe sotto contratto da un’importante etichetta discografica tedesca. Era il 1976.

Già l’anno successivo, nel 1977, uscì il loro primo album, anticipato da quello che era il loro primo singolo. La canzone si intitolava Yes Sir, I Can Boogie e nel giro di poche settimane conquistò le vette di tutte le classifiche non solo spagnole, ma anche di tutta Europa. La canzone divenne presto una sorta di pietra miliare della musica disco ed è stata scelta anche come inno ufficioso della Scozia durante il campionato europeo di calcio del 2020.

Maria Mendiola e Mayte Mateos si sciolsero nel 1985, formando poi ognuna una sua band. I due gruppi ebbero successo, ma mai grande quanto quello del gruppo originario.

L’addio dell’attuale partner artistica di Maria Mendiola

Dopo Mayte Mateos, Maria ha formato coppia artistica fissa con Cristina Sevilla. Un duo che ha avuto vita lunga. Proprio la cantante, ha affidato ai social network il commovente messaggio di addio per colei che non era soltanto una collega, ma anche e soprattutto un’amica.