Un episodio sconvolgente che arriva da Washington. Una ragazzina di soli 16 anni, chiamata Naima Liggon, ha perso la vita mentre si trovava a cena con le amiche al McDonald’s.

Tutto è iniziato con una discussione su una salsa agrodolce con un’altra coetanea, intorno alle 2 del mattino. Secondo le autorità, sarebbe stata proprio la vittima a colpire per prima l’altra ragazza, insieme ad una sua amica. L’accusata del delitto, avrebbe reagito tirando fuori un coltellino di 19 cm e scagliandosi contro Naima Liggon. La sedicenne è stata trasportata in ospedale, ma i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. È deceduta poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

Sulla vicenda sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno rintracciato e fermato l’altra ragazza di 16 anni. Aveva ancora addosso l’arma del delitto. È accusata di delitto aggravato, porto d’armi e aggressione criminale. Tuttavia il suo legale punta sulla legittima difesa, la sua assistita avrebbe reagito in quel modo perché la vittima e la sua amica la stavano aggredendo, mentre cercava di salire in auto e lasciare il McDonald’s.

Nonostante quanto accaduto, per i pubblici ministeri la sedicenne accusata è l’unica che in quel momento fosse in possesso di un coltellino. Il giudice della corte superiore di Washington ha commentato la vicenda così:

Alla fine, qualcuno è morto per una lite sulla salsa agrodolce.

I familiari di entrambe le ragazze sono sconvolti, un litigio futile che si è concluso nel peggiore dei modi. Una figlia non c’è più e l’altra è accusata di delitto aggravato. Una vita che si è distrutta per una cena al McDonald’s tra delle ragazzine di soli 16 anni. Sono episodi che ad oggi si verificano ogni giorno in ogni parte del mondo e quanto accaduto a Washington ha già fatto il giro del web attraverso i social network, lasciando milioni di persone sotto shock.