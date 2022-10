La storia di Nancy Hauck la donna che a 56 anni porta in grembo la figlia di suo figlio e sua nuora

Una storia bellissima è quella che stiamo per raccontarvi, la protagonista è una nonna di 56 anni chiamata Nancy Hauck. La donna sta portando in grembo la sua quinta nipotina, la figlia del figlio e della nuora. Loro desideravano tanto avere un’altra bimba, ma non potevano farlo.

Una vicenda davvero bella, che è diventata in fretta virale sul web. Sono davvero tante le persone che si sono congratulate con la signora, per questo suo gesto di grande altruismo.

Jeff e sua moglie Cambria hanno già 4 figli. Sono una coppia molto unita e desideravano solo poter mettere al mondo un’altra figlia.

Tuttavia, la ragazza durante l’ultimo parto ha subito una isterectomia, poiché ha avuto delle complicazioni. Per questo non poteva più avere altri figli ed ovviamente, i due erano molto tristi.

Nancy Hauck quando lo ha saputo ed ha scoperto che i due ragazzi desideravano mettere al mondo un altro bambino, ha deciso di farsi avanti per poterli aiutare.

Infatti dopo tutti i controlli, i medici le hanno detto che nonostante la sua età poteva ancora portare avanti una gravidanza. Era felice e tutti i membri della famiglia erano al settimo cielo per questa bellissima notizia. Desideravano solo questo nella loro vita.

La gravidanza di Nancy Hauck

Per questo all’inizio di gennaio 2022 i medici l’hanno sottoposta al trattamento ormonale. Di conseguenza è rimasta presto incinta degli ormoni fecondati di Jeff e Cambria e la loro quinta bimba nascerà a novembre. Il ragazzo in un’intervista ha dichiarato:

Sono così felice di avere una mamma così altruista ed amorevole che è disposta a fare qualsiasi tipo di sacrificio per la mia famiglia.