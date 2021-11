Nel corso delle ultime ore è giunta la triste notizia di Nancy Strocchia. La ragazza è morta dopo aver accusato un malore. Alla luce della sua premature scomparsa, numerosi sono stati messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia, in particolare quello del sindaco di Saviano. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Nancy Strocchia è morta a soli 18 anni. Probabilmente, la prematura scomparsa della ragazza è stata dovuta ad un malore improvviso. Ad annunciare la triste notizia a tutta la comunità di Saviano è stato il sindaco del comune, Vincenzo Simonelli. Ecco il triste annuncio sui social.

Nel corso delle ultime ore un tragico evento ha scosso la comunità di Saviano. Si tratta della morte di Nancy Strocchia, una liceale di soli 18 anni. Attualmente non siamo a conoscenza delle cause che hanno provocato il suo decesso. Tuttavia, tra i probabili motivi è emersa l’ipotesi di un improvviso malore.

A dare il triste annuncio della tragedia della 18enne è stato il sindaco del comune, Vincenzo Simonelli. Queste sono state le sue parole su Facebook:

Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico.

Tutta la comunità di Saviano si è unita al dolore della famiglia Strocchia. Tuttavia la notizia della prematura scomparsa di Nancy non si è diffusa solo tra amici e familiari. Infatti numerosi sono stati i messaggi di sostegno e conforto anche da parte degli utenti del web.

Anche il preside del Liceo Rita Levi Montalcini, frequentato dalla 18enne, si è espresso in merito alla sua perdita. Domenico Ciccione si è unito al cordoglio della famiglia scrivendo sui social network:

Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano. Nancy non era solo bellissima, aveva cuore, aveva intelligenza, era innamorata della vita e del suo mondo. Siamo affranti ed increduli, non sappiamo trovare parole per consolare i genitori e la famiglia, non abbiamo frasi per spiegare ai compagni il perché di questa tragedia. Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo.