Napoli, l'uomo che ha travolto ed ucciso il piccolo Cristian Carezza è stato picchiato in piena notte: non si esclude nessuna ipotesi

Un triste episodio è quello avvenuto la scorsa notte, nella zona di Napoli Ovest. Un uomo di 51 anni è stato bloccato e picchiato da due persone, o forse di più, la stessa persona a giugno di quest’anno ha investito il piccolo Cristian Carezza, il bimbo di 3 anni che non ce l’ha fatta.

Al momento gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini su questo episodio ed infatti, non si esclude la possibilità che i due episodi possano essere collegati.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, l’uomo di 51 anni, che lavora come operaio e non ha precedenti penali, si trova lungo via Giacinto de Sivo, nella zona di Napoli Ovest.

Quando all’improvviso è stato bloccato e picchiato da due persone con il volto coperto. Alla fine, lo hanno lasciato esanime a terra. All’arrivo delle forze dell’ordine il signore non ha saputo dire chi fossero i due, ma ha da subito escluso l’ipotesi che fossero dei ladri.

Ora si trova ricoverato in ospedale, ma per fortuna non risulta essere in pericolo di vita. Sembra che abbia riportato una frattura al setto nasale. Tuttavia, da ciò che è emerso fino ad adesso, pare che nei giorni successivi al triste episodio, abbia ricevuto degli avvertimenti per andare via dalla città.

Gli agenti di Polizia ora si stanno occupando del caso e non si esclude nessuna ipotesi. Però, la più vero simile è proprio quella di una vendetta dopo il decesso del bimbo, che aveva solamente 3 anni.

Il sinistro il cui il piccolo Cristian Carezza ha perso la vita

I fatti sono avvenuti poco prima delle 12 di sabato 25 giugno, precisamente in via Ronchi dei Legionari, nella zona di Fuorigrotta a Napoli.

Il signore era alla guida della sua Suzuki, dalla sua versione dei fatti è emerso che si era distratto per salutare una persona. Subito dopo ha visto che la macchina davanti a lui era troppo vicina. Per questo ha sterzato bruscamente.

In un primo momento si è scontrato con una macchina parcheggiata e successivamente ha investito la mamma ed il piccolo Cristian, che erano sul marciapiede. Le condizioni del bimbo sono apparse disperate sin da subito e purtroppo ha perso la vita, solo dopo il suo arrivo in ospedale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.