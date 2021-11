Non ce l’ha fatta Alessandra De Rosa, la giovane mamma che purtroppo ha contratto il Covid mentre era incinta. I suoi due gemellini, ora sono in discrete condizioni, ma non hanno mai potuto abbracciare la loro madre. Il marito ha pubblicato uno straziante messaggio sui social.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia drammatica che ha spezzato i cuori di tutta la comunità. Nel lungo periodo in cui è stata ricoverata, hanno organizzato anche dei gruppi di preghiere.

Quelle preghiere ora si sono trasformate il lacrime e dolore. Il cuore della giovane mamma di appena 31 anni, ha cessato di battere nella giornata di venerdì 26 ottobre, mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Alessandra aveva 2 figli ed era in attesa di due gemellini. Tutti l’hanno descritta come una donna sempre dolce e solare, che aveva un’attività di torte di pasta da zucchero insieme al marito, Massimo.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo ha contratto il Covid e da quel momento le sue condizioni sono peggiorate drasticamente nel giro di pochi giorni. Per questo i medici hanno deciso di ricoverarla al Policlinico Federico II.

I dottori hanno provato a fare il possibile per aiutarla, ma vista la sua situazione critica, hanno deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva. Subito dopo, nonostante fosse presto, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo. I due piccoli quando sono nati pesavano meno di un chilogrammo ed erano anche positivi al Covid.

Il tragico decesso di Alessandra De Rosa e lo strazio del marito

Tuttavia da metà ottobre, le condizioni della giovane mamma non sono mai migliorate. Infatti nella giornata di venerdì 26 novembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre nell’ospedale. A nulla sono serviti i disperati tentativi dei sanitari.

I gemellini ora sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni sembrano essere discrete. Il funerale della donna è stato celebrato nella giornata di sabato 27 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore, a Napoli. Il marito Massimo, per salutare per sempre sua moglie, ha pubblicato uno straziante messaggio sui social. L’uomo ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK