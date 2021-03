Un gravissimo incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 19 marzo. Un bambino di soli 4 anni, è caduto dal balcone della sua abitazione al quarto piano. La madre era in casa e stava cambiando il pannolino al fratello più piccolo. Per fortuna non risulta essere in pericolo di vita.

Un evento tragico, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Al momento le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e vogliono capire le eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 marzo. Precisamente a Casalnuovo, un comune in provincia di Napoli.

La mamma era in casa e con lei c’erano anche i suoi 2 figli. Da una prima ricostruzione tutti e tre erano sul balcone per giocare. La donna ad un certo punto è rientrata nell’abitazione, per cambiare il pannolino al figlio più piccolo.

Il bambino era rimasto solo ed è proprio a quel punto, che gli è caduto un gioco in strada. Nel tentativo di riprenderlo, si è sporto troppo ed è precipitato nel vuoto.

Le condizioni del bambino di 4 anni dopo la caduta

I presenti appena si sono resi conto dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono, scortati da una volante dei carabinieri.

Nonostante la gravità dell’incidente il piccolo non risulta essere in pericolo di vita. Infatti ha riportato solo dei traumi e delle fratture lievi. La sua caduta per fortuna, è stata attutita dai fili per stendere la biancheria.

Un evento molto simile è avvenuto lo scorso giovedì 18 marzo, a Crevalcore, in provincia di Bologna. In questo caso la vittima è una bimba di soli 9 anni, che era nella sua abitazione con i suoi genitori.

All’improvviso, a causa di un momento di distrazione della madre e del padre, si è sporta dalla finestra al primo piano ed è caduta. È precipitata per un’altezza di circa 4 metri, ma per fortuna anche lei non risulta essere in condizioni gravi. Ha riportato delle ferite lievi.