Una vicenda che per fortuna non ha portato a gravi conseguenze è quella avvenuta nella giornata di martedì 24 gennaio, nella provincia di Napoli. Una bimba di soli 2 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale, con strani sintomi e pare che abbia ingerito una sostanza stupefacente.

L’accaduto ovviamente è stato anche segnalato ai servizi sociali e alla Prefettura. Hanno iscritto il papà nella lista degli assuntori di queste sostanze.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 24 gennaio. Precisamente in un’abitazione che si trova a Giugliano, in Campania, in provincia di Napoli.

Per la famiglia sembrava essere una giornata come le altre e fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente. All’improvviso, la piccola ha iniziato a mostrare strani sintomi.

Mostrava sonnolenza ed altri comportamenti strani. I genitori si sono presto preoccupati ed hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli.

Il papà ha avvisato i medici che potrebbe aver ingerito una sostanza stupefacente che era in casa e che avrebbe potuto portare a conseguenze più gravi. I dottori sin da subito l’hanno presa in cura ed hanno fatto il possibile per aiutarla e per evitare che le sue condizioni peggiorassero.

Le indagini per la bimba di 2 anni che ha ingerito la sostanza

Da ciò che è emerso, quella sostanza era derivata proprio dalla Cannabis ed aveva gli stessi sintomi di chi ingerisce hashish. Di conseguenza sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Grazie alle tempestive cure dei medici, la piccola ora sta meglio ed infatti, dopo una notte in osservazione, è anche potuta tornare a casa.

Vista la dinamica dei fatti e per come si è svolta la vicenda, gli inquirenti hanno deciso di denunciare il padre, di 33 anni. I reati a lui contestati sono lesioni personali colpose. Lo hanno anche segnalato in Prefettura come assuntore. Dopo una perquisizione in casa, gli agenti hanno sequestrato 2,3 grammi di hashish.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.