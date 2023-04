Un episodio ed una perdita davvero straziante è quella che ha colpito una famiglia che vive nella comunità di Scafati. Purtroppo un bimbo di soli 10 anni, ha perso la vita dopo che ha riportato delle ustioni sull’80% del suo corpo, dopo un ritorno di fiamma.

Una vicenda straziante che ha spezzato il cuore di tutta la comunità. In tanti hanno pregato e sperato che potesse esserci un finale diverso, ma le condizioni del piccolo sono apparse disperate sin da subito.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso 5 aprile. Precisamente nella casa della famiglia, che si trova nel comune di Scafati, in provincia di Napoli.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, il piccolo era in casa con i genitori e per loro, sembrava essere una giornata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito fino a quel momento.

Tuttavia, è proprio ad un certo punto che, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il bambino ha gettato dell’alcol nel camino. Il ritorno di fiamma gli ha praticamente colpito i vestiti, fino ad arrivare alla sua pelle.

La famiglia si è subito allarmata ed è per questo che, dopo aver spento le fiamme, hanno allertato i sanitari. Questi ultimi arrivati nella casa, hanno disposto il trasferimento urgente del piccolo al nosocomio di Nocera.

Il decesso del bimbo di 10 anni ustionato dal ritorno di fiamma

I medici hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli. Però è proprio qui che, nella giornata di giovedì 13 aprile, ha perso la vita. Il Deputato dell’Allenza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, nel dare la triste notizia sui social ha scritto:

Una perdita ha colpito la Campania, ma in particolare la città di Scafati. Un bambino di 10 anni proprio di Scafati è deceduto all’ospedale Santobono a causa delle ustioni che ha riportato 10 giorni fa, dopo aver gettato dell’alcol nel camino da una bottiglia.