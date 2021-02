Ricoverato un bambino di 11 anni con la sindrome Mis-c: scatenata dal Covid-19

Preoccupazione nel Veneto per la sindrome Mis-c: ricoverato un bambino di 11 anni

Un bambino di 11 anni è stato ricoverato all’ospedale di Padova con la sindrome Mis-c. Si tratta di infiammatoria multisistemica pediatrica, che viene scatenata proprio dal Covid-19 e comporta febbre e disfunzione d’organo.

Credit: pixabay.com

Fortunatamente, secondo quanto diffuso dai medici, il piccolo non è in pericolo di vita. L’intera famiglia è risultata positiva al Coronavirus nel mese di gennaio, ma il bambino di 11 anni è peggiorato e, all’inizio di febbraio, è stato ricoverato all’ospedale San Donà, nel reparto di pediatria.

Dopo i diversi esami effettuati dalla struttura sanitaria, il team ospedaliero ha riscontrato la sindrome Mis-c.

Nonostante la diminuzione dei contagi, in Veneto sta crescendo la preoccupazione riguardo questa malattia. Il bimbo di 11 anni è il primo caso, ma sembrerebbe che siano diversi i sintomi riscontrati in altri bambini, che potrebbero riportare all’infiammazione.

Carlo Bramezza, commissario azienda territoriale del Veneto Orientale, ha dichiarato:

Mentre si sta confermando la diminuzione dei contagi, dall’altra parte c’è questa situazione che riguarda i bambini e che ci sta preoccupando. Speriamo si tratti di un caso isolato e che non se ne registrino degli altri.

Sindrome Mis-c scatenata dal Covid-19

La sindrome Mis-c si presenta in età pediatrica, anche al di sotto di un anno d’età. Presenta sintomi simili a quelli della Sindrome di Kawasaki, di cui si è già parlato nel periodo di emergenza sanitaria.

Credit: pixabay.com

Tra i sintomi individuati, ci sono: febbre, tachicardia e sintomi gastrointestinali come diarrea ed eruzioni cutanee.

Prima del caso del bambino di 11 anni all’ospedale di Padova, sono stati individuati casi anche in Europa e negli Stati Uniti d’America. 100 casi a New York e 125 in Francia.

Credit: pixabay.com

Nel 2020 sono diversi i decessi registrati con una sindrome simile a quella di Kawasaki: 1 in Francia, 1 nel Regno Unito, 3 negli Stati Uniti.

I diversi studi hanno confermato il collegamento tra la sindrome Mis-c e il SARS-CoV-2.