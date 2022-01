Bimbo di 2 anni annegato in mare dalla madre, i due testimoni hanno deciso di raccontare cosa è successo in quei minuti

Sono in corso tutte le indagini del caso per la morte del piccolo Francesco, il bimbo di 2 anni annegato dalla madre. Due ragazzi che si sono trovati davanti a quella scena, hanno deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutto ciò che hanno visto in quei minuti drammatici.

Questa vicenda ha sconvolto tutta l’Italia, ma ci sono ancora dei punti oscuri. Ada, la mamma, ora è accusata di omicidio volontario aggravato e si trova nel carcere femminile di Pozzuoli.

La donna stava vivendo un momento buio da 3 lunghi mesi. Credeva che il figlio fosse autistico, ma i medici non hanno mai confermato il suo pensiero.

Tuttavia, nella giornata di domenica 2 gennaio, era uscita dalla sua abitazione nel pomeriggio. Aveva detto al marito che sarebbe andata a fare una passeggiata. L’uomo però non vedendola tornare in serata, ha lanciato l’allarme.

Intorno alle 22.30 hanno fatto la drammatica scoperta. Sulla spiaggia in zona La Scala, a Torre del Greco, hanno trovato la mamma che era in acqua con il piccolo tra le braccia, ormai senza vita. Il papà si è subito tuffato in mare per cercare di salvarlo.

Anche due ragazzini chiamati Daniele e Pasquale sono entrati in mare per aiutare l’uomo. Tuttavia, nonostante i loro tentativi di rianimazione, il cuore del bambino non ha mai ripreso a battere. I medici intervenuti hanno potuto solo constatare il tragico decesso.

Il racconto dei ragazzi sulla tragica vicenda del bimbo di 2 anni annegato dalla madre

Gli inquirenti hanno sottoposto la donna ad un’interrogatorio ed è proprio dal suo racconto che è emersa la terribile ipotesi, ha anche confessato. Secondo gli agenti è stata proprio lei ad ucciderlo. Di conseguenza è accusata di omicidio volontario aggravato, ma probabilmente senza premeditazione. Stava vivendo un momento difficile, poiché credeva che il piccolo fosse autistico. I due ragazzi che hanno assistito alla scena, in un’intervista con il quotidiano locale Metropolis Web, hanno raccontato:

Abbiamo sentito arrivare dal mare le richieste di aiuto. Ci siamo incuriositi, abbiamo visto le persone andare di corsa verso la spiaggia. Un uomo si è spogliato e si è gettato in acqua.