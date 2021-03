Sono stati momenti di ansia e terrore, quelli che ha vissuto un bimbo di soli 6 anni, che vive a San Vitaliano, un comune in provincia di Napoli. Ha visto la mamma perdere i sensi davanti ai suoi occhi ed è subito sceso in strada per chiedere aiuto. Per fortuna ha trovato una volante dei carabinieri.

Grazie al suo tempestivo intervento, il tutto è si è concluso nel migliore dei modi. La donna di 35 anni ora sta bene e molto presto potrà anche tornare nella sua abitazione.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto pochi giorni fa. Precisamente nel piccolo comune di San Vitaliano, in provincia di Napoli.

I due carabinieri erano in quella zona, per fare il loro solito giro di perlustrazione. Fino a quel momento tutto stava procedendo tranquillamente e non avevano notato nulla di insolito.

Tuttavia, ad un certo punto, hanno visto un bambino che correva verso di loro, senza scarpe e con una maglietta leggera. Sono subito scesi e quando gli hanno chiesto cosa stava accadendo, hanno capito che dovevano intervenire in fretta. Il bimbo ha detto agli agenti: “Aiuto, aiuto mia madre si sente male!”

Il piccolo ha raccontato che la madre aveva perso i sensi e che erano da soli in casa. I carabinieri nel sentire il suo drammatico racconto, sono andati in fretta in quel condominio ed hanno aperto il cancello con la forza. Sono saliti al primo piano ed hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

Bimbo di 6 anni salva la madre: le sue condizioni

I due carabinieri in attesa che arrivassero i soccorsi sono rimasti con il piccolo. Hanno cercato di calmarlo e di stargli vicino, in quei momenti lunghi e difficili da sopportare.

Per fortuna il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ha evitato che accadesse il peggio. Infatti la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale ed ora si sta riprendendo da quella brutta esperienza.

Il figlio è stato acclamato come un vero e proprio eroe, poiché è solo grazie a lui che gli agenti hanno scoperto cosa stava accadendo all’interno della casa.