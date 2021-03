Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto pochi giorni fa, a Terni. Un passante ha trovato un bambino di 3 anni mentre vagava da solo per la città. Era solo, triste ed impaurito. Si vedeva che aveva bisogno dell’aiuto di un adulto per poter tornare a casa, sano e salvo.

Una vicenda che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma che si sarebbe potuta concludere anche nel peggiore dei modi. Tutto grazie al tempestivo intervento dell’uomo e degli agenti.

Il dramma come abbiamo già detto in precedenza, è avvenuto a Terni, pochi giorni fa. Il signore era uscito per fare le sue solite commissioni. Ad un certo punto, mentre stava camminando in via Netta, ha trovato il piccolo con uno sguardo triste ed impaurito. Era in giro completamente da solo, con dei vestiti leggeri e anche senza scarpe. Aveva solo i calzini e percorreva le strade della città, con la speranza che qualcuno lo aiutasse.

L’uomo sin da subito ha capito che c’era qualcosa di strano ed infatti ha deciso prima di allertare le forze dell’ordine e subito dopo di provare a tranquillizzarlo. I carabinieri, nel sentire quelle parole, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Lo scopo degli agenti era quello di provare a parlare con il piccolo e capire il motivo per il quale si trovava da solo. Tuttavia, il bambino non riusciva a parlare e nemmeno a spiegare cosa gli fosse accaduto.

Il ritrovamento dei genitori del bambino di 3 anni

I carabinieri sapevano che non potevano lasciarlo in quelle condizioni. Infatti hanno deciso di portarlo in caserma, con la speranza di riuscire a ritrovare i suoi genitori il prima possibile.

Il piccolo è rimasto seduto su quelle poltrone per diverse ore e alla fine, gli agenti sono riusciti a rintracciare il papà, che si è recato in fretta sul posto, per riprendere il figlio.

L’uomo ha spiegato agli agenti che il piccolo si era allontanato da casa diverse ore prima e che lui e la moglie lo stavano cercando ovunque. Ha raccontato che stava giocando in giardino e che è scomparso dopo una distrazione dei due adulti.