L'omicido è accaduto in un quartiere di Napoli. Un ragazzo di 28 anni di nome Carmine D'Onofrio è stato ucciso con 7 colpi di pistola

La vicenda è accaduta a Ponticelli, un quartiere di Napoli. Un ragazzo di 28 anni, di nome Carmine D’Onofrio è stato ucciso con 7 colpi di pistola davanti agli occhi della sua compagna incinta di 8 mesi.

Credit: pixabay.com

Gli inquirenti hanno avviato le indagini, per capire chi abbia ucciso così brutalmente il giovane e per quale motivo. Tra le prime ipotesi ci sarebbe una vera e propria esecuzione, una vendetta della malavita organizzata. Con la quale però sembrerebbe che Carmine non avesse mai avuto a che fare.

Nonostante ciò, il cognome del ragazzo sembrerebbe non essere sconosciuto nella zona. Diverse fonti attestano che fosse il figlio di Giuseppe De Luca Bossa, fratello di Antonio, detto Tonino ò sicco. Un boss condannato all’ergastolo, ma che continua a gestire il proprio traffico dal carcere.

Credit: pixabay.com

Subito dopo la vicenda, Carmine D’Onofrio è stato portato con urgenza immediata all’ospedale di Villa Betania. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma poco dopo il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La ricostruzione della morte di Carmine D’Onofrio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, coloro che lo hanno ucciso, si erano appostati fuori l’abitazione del ragazzo ed hanno atteso il suo rientro fino alle 2:00 di notte.

Gli agenti delle forze dell’ordine si stanno occupando dell’omicidio, nel tentativo di capire se l’esecuzione sia una dichiarazione di guerra nei confronti della famiglia. Questa è l’ipotesi momentaneamente seguita dai Carabinieri di Poggioreale e da quelli del Nucleo investigativo di Napoli.

Credit: pixabay.com

I setti colpi esplosi provengono da una calibro 45 e potrebbero rappresentare una vendetta per la bomba esplosa pochi giorni fa vicino un’edificio di via Luigi Piscettaro e che ha ferito una donna e suo figlio di 14 anni.

La vicenda ha sconvolto la comunità. Carmine D’Onofrio è morto a soli 28 anni davanti agli occhi della sua compagna, incinta di 8 mesi.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: