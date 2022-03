Dopo giorni di indagini da parte delle forze dell’ordine, sono emersi molti dettagli raccapriccianti su ciò che è successo ad Anastasiia Bondarenko. Aveva 23 anni ed era appena fuggita dall’Ucraina insieme alla sua bambina, di appena 5 anni, per evitare la guerra, visto che la situazione era sempre più grave.

Tuttavia, la 23enne ha trovato la morte proprio mentre era a Napoli, in un piccolo appartamento in subaffitto. Gli inquirenti sono riusciti ad incastrare il compagno.

Si chiama Dmytro Trembach e gli agenti sono riusciti a bloccarlo mentre era alla stazione di Borgoloreto. I due in realtà vivevano insieme, ma la ragazza aveva intenzione di lasciarlo.

Tuttavia, lui non poteva proprio accettarlo. Di conseguenza era sempre violento nei suoi confronti, fino al giorno in cui non è avvenuta la tragedia. Anastasiia era in bagno e la figlia era dall’altra parte della casa.

Una vicina di casa originaria della Russia, ha visto il fumo uscire dalla finestra ed è subito intervenuta. Ha sentito la bimba urlare. La pregava di salvare la madre, ma le fiamme si erano alzate in pochi istanti. Infatti la giovane donna non è proprio riuscita a mettersi in salvo.

Le forze dell’ordine in un primo momento credevano che l’incendio fosse divampato a causa di qualche malfunzionamento di un elettrodomestico. Tuttavia, grazie ad alcune scoperte, sono riusciti a fermare l’uomo. Il Gip, lo scorso 17 marzo, ha anche convalidato il suo arresto.

Le parole del compagno di Anastasiia Bondarenko alla madre di lei

La ragazza stava provando a lasciarlo. Però lui non accettava la fine di questa relazione. Infatti più volte ha chiamato la madre di lei, per dirle: “P****** non vedrai più tua figlia. Io ho bruciato Anastasiia. Puoi comprare i fiori per il suo funerale.”

La signora ha subito allertato le forze dell’ordine. Inoltre, Dmytro diceva di non essere presente nell’appartamento nel momento in cui è divampato l’incendio.

Tuttavia, grazie alla testimonianza della figlia di Anastasiia e alla cella telefonica agganciata dal suo cellulare, è arrivata la svolta nel caso. L’uomo ora è accusato dell’omicidio della 23enne, che era riuscita a sfuggire alla guerra insieme alla sua bimba.