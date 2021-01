Tragedia, mamma di 25 anni inscena un incendio: gli inquirenti scoprono la verità su ciò che ha fatto ai suoi figli

La tragedia è accaduta negli Stati Uniti D’America ed ha sconvolto il mondo intero. Oreanna Myers, mamma e mogli di 25 anni, ha ucciso i suoi 5 bambini e poi si è tolta la vita. Si era inizialmente creduto che la famiglia fosse stata vittima di un incendio, ma dopo le indagini delle forze dell’ordine è venuta fuori l’orribile verità.

Colpita da una grave forma di depressione, Oreanna ha lasciato un messaggio di scuse prima di compiere l’atroce gesto. Ha spiegato di non riuscire più a combattere contro i suoi demoni.

Poco prima aveva avuto un’accesa discussione con suo marito tramite telefono. L’uomo aveva deciso di rimanere a dormire da suo padre, dopo che la sua auto è andata in panne. Raggiungere il posto di lavoro, era infatti più facile partendo dalla casa dei suoi.

La donna, però, lo ha accusato di aver messo il denaro davanti ai suoi bisogni:

Scegli il denaro alla mia depressione e dimostri che non valgo niente. A nessuno importa di me? I soldi vanno e vengono, ma una volta che io me ne vado, non c’è modo di sostituirmi. Chiedo e grido aiuto ma non lo ottengo mai.