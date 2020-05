Napoli, morto bimbo di 12 anni: causa un malore improvviso Napoli, a causa di un malore improvviso, morto bimbo di 12 anni

Un vero e proprio dramma è quello che è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Un bimbo di soli 12 anni, è stato colpito da un malore mentre era in casa e, quando i genitori l’hanno portato in ospedale, i dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarlo, è morto poco dopo.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia che non si aspettava questo tragico ed improvviso decesso, visto che non aveva mai avuto gravi problematiche.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Napoli, più precisamente al quartiere Posillipo, mentre la famiglia era in casa è accaduto l’impensabile.

Il bimbo, durante la notte, ha iniziato a sentirsi male ed i genitori, docenti universitari, si sono subito allarmati e per questo motivo sono corsi d’urgenza all’ospedale Fate Bene Fratelli.

I medici hanno capito sin da subito che la situazione non era semplice e hanno cercato comunque di fare il possibile per salvarlo, ma dopo diversi tentativi di rianimazione, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, poco dopo essere arrivato in pronto soccorso.

I genitori hanno detto che il bambino non ha mai avuto altre patologie e questo decesso per loro è stato del tutto inaspettato ed improvviso. I dottori ancora adesso non riescono a capire la causa che, molto probabilmente, è legata al malore che lo ha colpito mentre era in casa.

Anche il pediatra che lo aveva in cura ha confermato il fatto che il bambino non ha mai avuto alcun tipo di problema di salute. Del fatto è stata avvisata la polizia, che ora sta cercando di capire cosa sia accaduto.

E’ probabile che il corpo del piccolo verrà sottoposto ad autopsia, per chiarire tutti i dubbi delle forze dell’ordine, dei medici, ma soprattutto dei genitori, che non si aspettavano di poterlo perdere.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.