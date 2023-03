Sono in corso tutte le indagini per la triste vicenda che purtroppo ha portato alla prematura perdita di una neonata, 24 ore dopo il parto cesareo. La mamma e il suo papà chiedono che sia fatta giustizia, ma l’ospedale ha voluto avviare un’indagine interna.

Anche la stessa Procura ha voluto avviare un’inchiesta, per capire come si siano svolti i fatti e per capire se con un cesareo anticipato, la bambina si sarebbe potuta salvare.

Tutto è iniziato negli ultimi giorni di febbraio. Mamma Giulia in un post sui social, ha voluto raccontare tutto ciò che ha vissuto dal momento in cui si è recata in ospedale per partorire.

La ragazza ha detto di aver vissuto una gravidanza normale, senza gravi problemi. La sua bambina cresceva e stava bene. Per questo, quando a 38 settimane le si sono rotte le acque, si è recata al pronto soccorso di Villa Betania, a Napoli.

Ha raccontato che le contrazioni non le arrivavano. Infatti la mattina successiva al suo ricovero, hanno provato ad indurle il parto. Tuttavia, poche ore dopo, lei non si era ancora dilatata e i medici non volevano sottoporla al cesareo.

Alla fine, sono ricorsi all’operazione e la piccola Camila è riuscita a sopravvivere solamente per 24 ore. Ha perso la vita poco dopo aver conosciuto i suoi genitori.

La replica dell’ospedale per la neonata deceduta poche ore dopo il parto

La mamma nel suo post ha scritto che ora è tornata a casa con il ventre vuoto e con una bara. Purtroppo aveva preparato tutto per l’arrivo della sua bambina, ma lei non potrà mai stare con la sua famiglia.

Il dottor Vincenzo Bottino, direttore sanitario della struttura, ha detto che ciò che è successo è un evento raro. In una nota, come replica, ha dichiarato: