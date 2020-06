Napoli, ragazza positiva al virus, è andata in palestra: chiusa la struttura Napoli, ragazza positiva al virus, in attesa dell'esito del tampone, ha continuato ad andare in palestra

C’è molta ansia e preoccupazione a Casoria, in provincia di Napoli. Una ragazza è risultata positiva al virus e mentre stava aspettando l’esito del tampone, ha continuato ad andare in palestra. La struttura ha deciso di chiudere per precauzione. Tutti sono allarmati per questo episodio e la Asl si sta occupando delle persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni.

La Fitness Academy, questo è il nome della palestra, durante questi giorni in cui ha avuto l’autorizzazione a riaprire, ha usato tutte le cautele e le predisposizioni del Governo, per la protezione dei suoi clienti.

La ragazza, però, i giorni dopo aver effettuato il tampone, ha continuato a frequentare la struttura ed il termo scanner, essendo asintomatica, non ha rivelato nessuna anomalia nella sua temperatura corporea.

Quando è arrivato il risultato del test, si è scoperta la sua positività e la palestra, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, in cui ha avvisato i clienti, della sua chiusura.

Hanno scritto: “La chiusura momentanea è stata una nostra scelta etica e professionale, per l’incolumità dei nostri clienti, non indetta obbligatoriamente dalla Asl.

I clienti che sono stati contattati dalla Asl possono stare tranquilli, in quanto grazie all’app di prenotazione, in queste settimane, abbiamo subito individuato i soggetti che si sono allenati con la ragazza positiva.

Ad ogni tampone vi aggiorneremo, tenendovi al corrente della progressione e della risoluzione del problema. Un grande ringraziamento a tutti voi, che avete fiducia in noi!”

La palestra ha scelto di chiudere per alcuni giorni, affinché possano fare la sanificazione dell’ambiente, per evitare a tutto il resto delle persone di essere contagiate dal Covid. Nonostante questo, ci hanno tenuto a specificare che questo provvedimento non è arrivato dagli organi competenti, ma lo hanno fatto per proteggere i loro clienti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Fatto Quotidiano