Napoli, Susy Verde non ce l'ha fatta: si è spenta a 39 anni, dopo una lunga agonia. Ha lasciato un bimbo di 6 mesi

Un grave lutto ha colpito Napoli nelle scorse ore. Purtroppo Susy Verde, una giovane mamma di quasi 39 anni, ha perso la vita dopo aver lottato a lungo contro un tumore. È stato proprio il padre a dare il triste annuncio, con un messaggio sui social. In molti ora stanno facendo il possibile per stare vicino ai familiari e al piccolo Diego, il figlio di 6 mesi.

CREDIT: FACEBOOK

Il mondo del volontariato e dei Vigili del Fuoco piange la prematura e tragica scomparsa di questa di donna, descritta da tutto come una persona forte e coraggiosa.

Susy ha scoperto 5 lunghi anni fa, di essere affetta da un mieloma multiplo, un cancro raro, che colpisce proprio il midollo osseo. Tra un mese avrebbe festeggiato il suo compleanno e il settimo anniversario di matrimonio.

Da questa unione è nato il piccolo Diego, che ora ha 6 mesi. Tutte le persone che l’hanno conosciuta, l’hanno descritta come una mamma coraggio, che viveva per il suo bambino e per fare del bene al prossimo.

CREDIT: FACEBOOK

Solo pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto con il figlio, in cui stavano spegnendo le candeline per il suo complimese. Mamma Susy, nel post, ha scritto:

Auguri al mio grande amore. Con la testa dura proprio come me. E come diciamo noi, ti amo all’infinito. La tua mamma pasticciona!

Le condizioni di Susy Verde dopo la scoperta della malattia

Dopo la terribile diagnosi, questa giovane donna si è dimostrata forte e coraggiosa. Voleva vincere quella battaglia a tutti i costi. Tuttavia, negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Infatti molti volontari e Vigili del Fuoco, si sono recati all’ospedale Cardarelli per donare il sangue.

Il desiderio di tutti era proprio che Susy riuscisse a sopravvivere. Però, la scorsa notte, dopo un’agonia durata diverse ore, il suo cuore ha cessato di battere. Ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei familiari, del marito e del suo piccolo Diego. Il papà per avvisare tutti della tragica scomparsa, sui social ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK