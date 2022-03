Nella giornata di lunedì, il piccolo comune di Giugliano si è preparato per l’ultimo saluto a Valentina Tramonto. Una ragazza di appena 22 anni morta a causa di un tumore al cervello, con il quale combatteva ormai da 3 lunghi anni. In tanti si sono fatti avanti per dirle addio.

Una notizia che ha spezzato i cuori di tantissime persone. La famiglia quando ha scoperto la malattia, ha avviato anche una raccolta fondi.

Valentina Tramonto aveva appena 22 anni, ma nel 2019 ha iniziato a stare male. Aveva un mal di testa continuo e vomitava spesso. Di conseguenza è andata in ospedale, per tutti i controlli del caso.

I medici l’hanno sottoposta ad alcuni esami. Però è proprio dai risultati di questi ultimi che è arrivata la terribile diagnosi. La ragazza che all’epoca aveva 19 anni, era affetta da un grave tumore al cervello.

I familiari con la speranza di poterla aiutare a vincere quella difficile battaglia, hanno voluto organizzare una raccolta fondi. Il loro scopo era quello di portarla in Germania, per sottoporla ad un delicato intervento.

Tutta la comunità di Giugliano, piccolo comune in provincia di Napoli in cui viveva, si è presto fatta avanti. In tanti hanno fatto la loro parte nella raccolta, con la speranza di poterla aiutare. Però i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Il tragico decesso di Valentina Tramonto

La ragazza per 3 lunghi anni si è sottoposta a cure e terapie. Voleva vincere quella battaglia dura e difficile. Tuttavia, in questi ultimi tempi le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente.

Purtroppo nonostante i tentativi dei medici e dei suoi familiari, Valentina non ce l’ha fatta. Ha perso la vita ad appena 22 anni, dopo aver lottato con tutte le sue forze.

Tutta la comunità ma soprattutto i suoi amici, sconvolti dalla sua morte, hanno voluto scrivere dei messaggi di cordoglio sui social, per un ultimo saluto. Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di lunedì 21 marzo ed in tanti hanno deciso di essere presenti per dirle addio, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari.