Nardò, ordinanza contro chi getta guanti e mascherine per strada: fino a 450 euro di multa Il sindaco di Nardò ha firmato una nuova ordinanza: fino a 450 euro di multa per tutti coloro che gettano per strada guanti e mascherine

Il sindaco di Nardò, un comune italiano in provincia di Lecce, in Puglia, ha firmato un’ordinanza per una multa di 450 euro, per i trasgressori che gettano per strada guanti e mascherine. Anche durante l’emergenza sanitaria, l’inciviltà dell’essere umano si fa sentire e soprattutto si fa vedere!

In varie città, è capitato di vedere immagini di dispositivi di sicurezza e di guanti, gettati per le strade, soprattutto nei pressi di supermercati, dove la gente entra per fare la spesa e poi una volta fuori, si disfa dei guanti, gettandoli a terra, per non perdere tempo a cercare un cassonetto!

Il sindaco Pippi Mellone ha definito ciò che è accaduto nella sua città, uno scempio:

“Chi abbandona guanti e mascherine utilizzati per prevenire il contagio, rischia adesso una sanzione fino a 450 euro. Lo stabilisce l’ordinanza del sindaco numero 219 del 13 maggio. Un fenomeno in crescita in città nelle ultime settimane, tanto da diventare un serio problema, non solo dal punto di vista della pulizia e del decoro, ma teoricamente anche un rischio per la salute”.

“L’ordinanza stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade e li disperda nelle campagne, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di 75 a un massimo di 450 euro. Lo smaltimento dei DPI deve avvenire con le modalità di rifiuti indifferenziati”.

MASCHERINE ABBANDONATE, SANZIONI FINO A 450 EURO💵 Chi abbandona guanti e mascherine utilizzati per prevenire il… Gepostet von Comune di Nardò am Donnerstag, 14. Mai 2020

Il sindaco ha anche comunicato che verranno installati più cestini per la raccolta differenziata, affinché i cittadini si sentano incoraggiati a rispettare tale ordinanza.

Abbandonare le mascherine per le strade, è anche un serio problema per l’ambiente e per gli animali.

Recentemente sui social network, è stata diffusa la foto di un uccello morto soffocato, impigliato in una mascherina. Se il proprietario di quel dispositivo, non lo avesse gettato per strada, quell’uccellino sarebbe ancora vivo!