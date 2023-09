Nelle scorse ore si è diffusa la notizia della prematura scomparsa di Nashawn Breedlove. Il rapper e attore è stato rinvenuto privo di vita nella sua casa nel New Jersey, negli Stati Uniti. Il 46enne era noto soprattutto per la sua partecipazione al film del 2002 che ha consacrato definitivamente Eminem. Nella pellicola, dal titolo 8 Mile, si chiamava Lotto e affrontava il protagonista in una delle scene più iconiche.

Un lutto molto grave ha colpito il mondo della musica rap degli Stati Uniti D’America e, contemporaneamente, anche quella del cinema.

Si è infatti spento l’attore e rapper americano Nashawn Breedlove. Aveva solo 46 anni ed è stato rinvenuto privo di vita nel letto della sua camera, nella sua casa nel New Jersey. Ancora ignote le cause che hanno portato al suo decesso.

A darne il triste annuncio, tramite un commovente post sui social, è stata sua mamma Patricia.

Le parole della mamma di Nashawn Breedlove

Cari parenti e amici, è con il cuore pesante che condivido la notizia della scomparsa del mio amato figlio Nashawn Breedlove. Molti di voi lo conoscevano con il suo pseudonimo “Lotto”. Nashawn è stato un rapper, cantante, compositore e attore. Nessuno può negare il suo talento. La partenza di Nashawn da questo mondo ha lasciato un vuoto immenso nella mia vita, che le parole non possono esprimere pienamente. Non era solo mio figlio, era un uomo straordinario il cui carattere e la cui forza ispiravano tutti coloro che incontravano il suo cammino.

Il ricordo di Nashawn vivrà per sempre nei nostri cuori, una testimonianza dell’amore che abbiamo condiviso e dell’incredibile uomo che era. Ringrazio tutti voi per il vostro sostegno e le vostre preghiere in questo momento difficile. Vi prego di unirvi a noi nel celebrare la sua vita e nel apprezzare i momenti che abbiamo vissuto con lui. Di fronte a questa perdita, la mia fede nel Signore rimane incrollata, perché il suo amore è una presenza costante nella mia vita. Ti amo figlio mio♥️, nient’altro che la morte può separarci.

Il successo con 8 Mile

L’artista era diventato noto nel 2002, grazie alla sua apparizione in una delle scene più iconiche del film 8 Mile.

Nella pellicola, che racconta la storia della leggenda del rap mondiale Eminem, Lotto sfidava lo stesso Slim Shady in una battaglia in freestyle che resterà per sempre nella storia.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore.