Natale è sempre più vicino e già tutte le città si stanno preparando per le feste natalizie. Tra i luoghi più conosciuti d’Italia non può mancare Napoli in cui una nota rosticceria ha ideato il pandoro fatto con la pasta al forno. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

A seguito del pandoro fatto con la mozzarella di bufala campana D.O.P adesso arriva anche quello fatto con la pasta al forno. Questa è la novità che nel corso degli ultimi giorni è spopolata a Napoli. A ideare il pandoro in questione è stata una rosticceria nota della città. Ecco tutti i dettagli.

A Napoli il pandoro, dolce tipico veronese preparato con pasta dolce, vaniglia e zucchero a velo adesso si è trasformato in una montagnetta di pasta al forno. A proporre il simbolo di Natale rivisitato è stata una nota rosticceria della città “La Padella“. Gli ingredienti principali del nuovo pandoro sono: pasta al forno, pomodoro, provola e mozzarella.

Il nuovo pandoro è spopolato anche sui social network in cui la maggior parte degli utenti non ci hanno pensato due volte a commentare scatenando ironie e giudizi. Tuttavia non è la prima volta che il dolce tipico natalizio viene trasformato in qualcos’altro.

Infatti già durante gli anni precedenti è stata la mozzarella di bufala a diventare il principale ingrediente del pandoro. Qualche anno fa il dolce in questione preparato con la mozzarella di bufala campana D.O.P in un ristorante di Ercolano, diventò virale sui social. Alla luce di questo, anche alcuni caseifici di Napoli e uno di Casertano iniziarono a produrlo.

Come si prepara il dolce tipico veronese fatto di pasta al forno

Per quanto riguarda la preparazione del pandoro fatto con la pasta al forno è molto semplice. La pasta con il sugo di pomodoro, provola e melanzane va inserita in uno stampo apposito di alluminio il quale deve avere la forma del dolce tipico veronese. Una volta che la pasta sarà asciutta, il pandoro avrà preso la forma desiderata.