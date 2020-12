Natale in cella per il famoso calciatore: arrestato per guida pericolosa

Il Natale di quest’anno non sarà certo da ricordare per Danny Rose, difensore classe 1990 in forza al Tottenham, squadra londinese che milita nella Premier League, in Gran Bretagna. Intorno alle 04:00 del mattino della notte tra il 23 e il 24 dicembre, il giocatore ha perso il controllo della sua automobile, finendo a sbattere contro uno spartitraffico. La Polizia l’ha trattenuto per guida pericolosa.

Credit: Tottenham

Era già un periodo non troppo felice per Rose che, dall’arrivo in panchina del Tottenham di Jose Mourinho, era inesorabilmente finito ai margini della squadra. Poco prima di Natale, gli Spurs dovevano affrontare la partita di Carabao Cup contro lo Stoke City (partita poi vinta per 3 a 1). L’allenatore portoghese aveva deciso di lasciare fuori il difensore inglese dalla lista dei convocati. Così Danny ha deciso di trascorrere una serata fuori con degli amici.

Credit video: bero906 – YouTube

La notte tra il 23 e il 24 dicembre, intorno alle 4 del mattino, mentre tornava a casa e percorreva l’autostrada A45 a Northampton, il calciatore ha perso il controllo della sua auto sportiva ed ha provocato un pericoloso incidente.

Danny Rose ha trascorso una notte in carcere

Credit: Tottenham

Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale della Contea. gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso ed hanno condotto il trentenne nella stazione di Polizia del posto. Subito dopo l’incidente e il fermo del conducente, un portavoce ha confermato la notizia con una nota ufficiale:

Confermiamo che un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di guida pericolosa. Sulla A45 a Northampton, poco dopo le 4 del mattino di oggi. Il sospetto è attualmente trattenuto in una stazione di polizia nella contea.

Credit: Tottenham

Dopo l’arresto sono stati effettuati i vari test sul giocatore, che non è risultato essere sotto l’effetto di alcool o droghe. Danny Rose è uscito illeso e, fortunatamente, non sono state coinvolte altre persone o cose nell’incidente. Il giocatore ha lasciato la prigione al mattino seguente, rilasciato sotto cauzione.

Un altro calciatore coinvolto in un grave incidente soltanto qualche settimana fa, è Samuel Eto’o. Mentre si trovava in Camerun, sua patria, è stato vittima di un bruttissimo incidente stradale. Ricoverato in ospedale, l’ex di Inter e Barcellona si è ripreso del tutto.