Nella puntata di ieri del programma Rai Oggi è un altro giorno, l’attrice e artista Nathalie Guetta, famosa soprattutto per il suo ruolo di Natalina in don Matteo, ha fatto a Serene Bortone una rivelazione molto inaspettata. E cioè che oltre ai fratelli David e Bernard, ha anche una sorella, gemella, che si chiama Catherine.

Nata in Francia nel 1958, Nathalie Guetta ha trovato il suo successo da attrice in Italia, paese natìo del nonno paterno. Dopo l’esordio al cinema con Federico Fellini, ha dedicato la sua carriera più che altro alla tv e un ruolo più di tutti gli altri l’ha fatta entrare nel cuore degli italiani. Quello della Perpetua Natalina nella fiction Don Matteo.

Riguardo alla sua vita privata non si è mai saputo moltissimo, ma è noto che i suoi due fratelli sono due grosse personalità del mondo della musica e del giornalismo. Si tratta del dj internazionale David Guetta e del giornalista Bernard.

Tutti ignoravano l’esistenza di un’altra sorella, che addirittura è gemella proprio di Nathalie.

A rivelarlo ci ha pensato la stessa attrice, durante la sua ospitata nel programma Oggi è un altro Giorno.

Nathalie Guetta racconta la sorella Catherine

A Serena Bortone, Nathalie ha spiegato che lei si chiama Catherine, che è nata 5 minuti prima di lei e il motivo per il quale non ha mai parlato di lei in pubblico. E cioè che tutti erano sempre concentrati sui suoi fratelli famosi e che Catherine, invece, lavora in ufficio.

Poi Nathalie ha spiegato che si vogliono molto bene e sono legatissime, anche se sono completamente diverse, lo sono sempre state, fin da quando erano bimbe.

Non abbiamo lo stesso carattere e non vestiamo nella stessa maniera. Quando siamo nate, lei pesava più di 3 Kg e io un chilo e qualcosa. La mamma scoppiò a piangere perché comprò un pollo e pesava più di me. Ero pelle e ossa. Ma quando litigavamo per le bambole, vincevo sempre io.

Per una cosa Nathalie sarà sempre grata a Catherine, ma anche agli altri fratelli. Per i nipotini che le hanno donato.