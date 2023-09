Ore di vero terrore quelli che hanno vissuto gli appassionati di ciclismo, in particolare quelli belga. Nathan Van Hooydonck, noto corridore della Jumbo Visma, nella giornata di l’altro ieri ha accusato un malore mentre era alla guida e si è schiantato violentemente contro altre auto. Lui è rimasto gravemente ferito. Paura anche per la moglie dell’atleta, che era con lui e che è incinta. Miracolosamente è rimasta illesa. Dubbi sulla natura del malore.

Tanta paura per un grave incidente avvenuto nella giornata di lunedì in Belgio, vicino ad Anversa, nel quale ad avere la peggio è stato il campione di ciclismo Nathan Van Hooydonck.

Il suo nome è uno dei più noti a livello internazionale. È tesserato con la Jumbo Visma e lui è uno dei gregari più importanti per Primoz Roglic, campione del Giro d’Italia, e Jonas Vingegaard, che invece ha trionfato al Tour de France.

Il 27enne si trovava alla guida della sua auto ed era fermo ad un semaforo di Anversa, quando è stato colto da un malore improvviso.

Stando a quanto emerso, nel pieno del malore il ciclista avrebbe schiacciato l’acceleratore della sua auto ed ha attraversato l’incrocio, venendo poi travolto da altre auto che stavano transitando.

Come sta Nathan Van Hooydonck

Inizialmente si è temuto molto per la vita di Nathan Van Hooydonck. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Anversa, il corridore è stato sottoposto ad una Tac e ad una risonanza magnetica per accertare se fosse rimasto vittima di danni al cervello.

Dopo alcune ore fortunatamente è uscito fuori pericolo di vita, come confermato da alcuni suoi compagni e membri dello staff della Jumbo Visma:

Ci hanno detto che Nathan è sveglio e cosciente, non c’è nessun danno cerebrale. Resta da capire cosa gli sia accaduto

In questi giorni il ciclista verrà sottoposto ad ulteriori e specifici controlli che si spera possano accertare le cause e la natura del malore.

Paura anche per la moglie di Nathan, Alicia, che è incinta all’ottavo mese di gravidanza e che era con lui in auto nel momento dello schianto. Fortunatamente la donna ne è uscita illesa e per lei si è trattato solo di un grosso spavento.