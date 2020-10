Dopo un’indagine accurata e durata diversi giorni, gli inquirenti sono riusciti a scoprire l’identità della madre della bimba abbandonata e positiva al Covid. Della donna si sono perse le tracce ormai da molto tempo e la piccola infatti è affidata alle cure del personale ospedaliero.

Le forze dell’ordine, da quando hanno ricevuto l’allarme, si sono messi subito a lavoro per capire tutta la vicenda. Per riuscire a trovare la mamma, hanno anche visionato diversi filmati di sorveglianza dell’ospedale.

Da ciò che è emerso nelle ultime ore, gli agenti sono riusciti a scoprire l’identità sia della donna, che della bambina. Hanno scoperto che la neonata è nata a luglio di quest’anno, a Caserta ed è di origini rom, proprio come la madre.

Non hanno mai avuto un domicilio fisso, tutta la famiglia si sposta molto spesso da una città all’altra, infatti riuscire a trovare la madre non sarà affatto un lavoro semplice.

Bimba abbandonata a Palermo: l’accaduto

Il dramma di questa piccola è avvenuto lo scorso 12 ottobre. Ha iniziato a mostrare i primi sintomi del Coronavirus, per questo la ragazza ha deciso di portarla tempestivamente all’ospedale Di Cristina, di Palermo.

I medici vista la situazione, l’hanno sottoposta subito al tampone. Quando è arrivato il risultato con esito positivo, hanno ricoverato la bimba nel reparto di malattie infettive ed hanno allontanato la donna, proprio per le procedure previste dai protocolli anti contagio.

CREDIT: LAFUZZU

Quando i dottori hanno provato a contattarla poco dopo, di lei si erano perse tutte le tracce. Qualche giorno dopo anche un’altra donna si è presentata nel nosocomio, dicendo di essere la zia della bimba.

I medici l’hanno sottoposta al tampone, che ha avuto esito positivo. Per questo hanno deciso di ricoverarla con la neonata. Sono rimaste insieme per cinque giorni, ma alla fine anche di quest’ultima si sono perse le tracce. Nessuno sa come abbia fatto, ma è riuscita a fuggire dall’ospedale.

Al momento l’indagine è affidata alla Procura, che sta attuando tutte le procedure previste in queste situazioni. A breve è possibile che potrà anche partire l’iter di adozione, per trovare una nuova famiglia alla bimba.