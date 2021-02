Una gravissima vicenda è avvenuta poche settimane fa, in Olanda, in un piccolo paese vicino Amsterdam. Purtroppo alcuni agenti di polizia, hanno trovato una neonata abbandonata, con poche ore di vita, all’interno di un cassonetto. Per fortuna alcuni passanti si sono resi conto del suo pianto disperato ed hanno lanciato in fretta l’allarme.

Un episodio terribile, che ha scosso tutta la Nazione. Al momento sono in corso tutte le indagini per trovare i responsabili di questo gesto crudele e consegnarli alla giustizia.

Tutto è iniziato in una serata come le altre. Alcune persone nel quartiere erano uscite per fare una passeggiata e per prendere aria. Nessuno aveva notato nulla di insolito fino a quel momento.

All’improvviso alcuni passanti, quando si sono avvicinati ad un secchio della spazzatura, hanno iniziato a sentire uno strano rumore. Nel momento esatto in cui lo hanno aperto, hanno capito che si trattava proprio del pianto di un bimbo.

Per questo senza rifletterci, hanno subito avvisato la polizia. Gli agenti nel sentire il loro disperato racconto, sono andati tempestivamente sul posto.

Hanno iniziato a cercare tra le buste e all’interno di un sacchetto giallo, hanno fatto la drammatica scoperta. La neonata era stata abbandonata dai suoi familiari ed era in grave pericolo di vita. Aveva bisogno di cure per riuscire a sopravvivere.

Neonata abbandonata nel secchio della spazzatura: il comunicato della polizia

Gli agenti l’hanno immediatamente avvolta nei loro cappotti, in attesa che arrivassero i soccorsi. Subito dopo i sanitari intervenuti, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Ora è ricoverata e piano piano si sta riprendendo dal terribile episodio che ha vissuto. I poliziotti, in un comunicato, hanno dichiarato:

La sala di emergenza della polizia ha ricevuto diverse segnalazioni su uno strano rumore che proveniva da dentro un contenitore della spazzatura. Quelle persone avevano il sospetto che si trattasse proprio di un bambino.