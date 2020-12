Neonata malnutrita morta in ospedale: l’avvocato dei genitori ha deciso di rompere il silenzio su ciò che è accaduto

Dopo diversi giorni dal drammatico decesso della neonata di 32 giorni malnutrita, l’avvocato della famiglia ha deciso di parlare. Ha voluto spiegare la situazione dei genitori, in questo momento di profondo dolore. Nel frattempo la Procura, sta indagando sull’accaduto ed ha anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità di Angri. Il sindaco infatti, ha voluto esprimere il suo cordoglio ed ha chiesto di far luce su tutta la vicenda.

L’avvocato Luigia Di Mauro, che sta difendendo i genitori, ha deciso di parlare in un comunicato stampa. Ha voluto prendere le distanze dalla notizia, in cui si diceva che la mamma non ha portato la bimba ad una visita pediatrica, per paura di contrarre il Coronavirus. Sull’accaduto ha dichiarato:

Sono molto addolorati per la perdita prematura della piccola Maddalena che, sin dalla nascita, è stata seguita con premura ed amore. In un’ottica collaborativa con la Magistratura attendono gli esiti dell’esame autoptico che accerterà le reali cause del decesso.

La Procura, nella giornata di oggi, lunedì 7 dicembre, assegnerà l’incarico per l’autopsia al medico legale. Nel frattempo gli inquirenti hanno sottoposto ad interrogatorio sia la madre che il padre della bimba.

Morta neonata malnutrita: l’accaduto

CREDIT: ANTONIO CERRUTTO

La terribile vicenda è iniziata lo scorso venerdì 27 novembre. I genitori hanno portato la neonata all’ospedale Umberto I, in arresto cardiaco. I medici, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva.

Per aiutarla a respirare sono stati costretti ad intubarla e ad attaccarla ad un ventilatore polmonare. Per 6 lunghi giorni, hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita. Però, nella mattinata di giovedì 3 dicembre, la situazione è peggiorata drasticamente, proprio fino al suo tragico decesso.

I sanitari durante tutti i controlli, hanno scoperto che la neonata pesava circa 2 kili e 500 grammi. Quasi 800 grammi in meno rispetto alla nascita.

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine. Entrambi i genitori, ora risultato essere indagati, come atto dovuto, per il reato di abbandono di minore o persona incapace.