Sono in corso le indagini da parte della Procura, per il tragico decesso di una neonata di 32 giorni. Nelle ultime ore sono emersi nuovi importanti dettagli su ciò che è accaduto. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo della piccola, per capire il motivo dietro la sua improvvisa morte.

Un evento drammatico, che ha spezzato i cuori di tutti. I medici per 6 lunghi giorni hanno cercato di salvarle la vita, ma la sua situazione era davvero critica.

Dalle informazioni rese note dai media locali, la bimba nata da una coppia residente ad Angri, è arrivata all’ospedale Umberto I, lo scorso venerdì. Era in arresto circolatorio.

I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile. Vista la sua situazione critica, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva. Per aiutarla a respirare sono anche stati costretti ad intubarla e ad attaccarla ad un ventilatore polmonare.

Durante tutti i controlli, hanno scoperto che purtroppo era malnutrita. La neonata pesava all’incirca due kili e 500 grammi, quasi 800 grammi in meno rispetto alla nascita. Infatti la sua condizione era davvero delicata.

Per 6 lunghi giorni hanno cercato di salvarle la vita, ma alla fine nella tarda mattinata di giovedì 3 dicembre, la sua situazione è peggiorata drasticamente, proprio fino al suo decesso. I medici a quel punto non hanno potuto più far nulla e tutti i loro tentativi di salvarla, sono risultati inutili.

I nuovi dettagli emersi sulla morte della neonata di 32 giorni

CREDIT: ANTONIO CERRUTO

Dalle informazioni rese note dai media locali, la mamma ha raccontato ai sanitari che la figlia aveva difficoltà nell’allattamento. Però, la donna si è rifiutata di chiedere aiuto. Era terrorizzata dal Coronavirus e non voleva uscire dalla sua abitazione.

Da ciò che è emerso, sembrerebbe che entrambi i genitori siano disoccupati. Però, gli assistenti sociali ancora non erano a conoscenza di questa situazione familiare.

La Procura nel frattempo, ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo della neonata, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Questo esame potrà aiutare le forze dell’ordine, a capire cos’è accaduto alla bambina, prima del suo drammatico decesso.