Si dovrà attendere il risultato dell’autopsia per chiarire l’esatta causa che ha portato al decesso di Aurora, la neonata di un mese e mezzo trovata senza vita nel suo lettino. Il nonno intervistato da uno dei giornalisti di Pomeriggio 5, ha deciso di dire cosa è accaduto davvero.

L’uomo vive nello stesso palazzo in cui vive la giovane famiglia, padre di 26 anni e madre di 19. Oltre alla piccola, hanno anche altri 2 figli, che nel corso delle indagini sono stati affidati ad una casa famiglia.

Era la mattina del 2 settembre. I genitori nella notte non avevano notato nulla di strano. Quando però si sono svegliati nella loro abitazione a Santa Maria Capua Vetere, si sono resi conto che la bimba non respirava più.

Hanno chiesto il tempestivo intervento dei medici, che hanno cercato di rianimarla. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Però da un primo controllo sul corpo, hanno trovato ustioni ed ecchimosi.

Hanno subito pensato ad un nuovo caso di maltrattamenti. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Il pm di turno ha disposto l’autopsia sul corpo ed il sindaco, per il giorno del funerale, ha deciso di chiedere il lutto cittadino.

Il nonno della piccola, intervistato da uno degli inviati di Pomeriggio 5, ha spiegato come sono andate davvero le cose. L’uomo davanti alle telecamere ha dichiarato:

Mio figlio ha inavvertitamente urtato la levetta del rubinetto, da cui è uscito purtroppo uno spruzzo di acqua calda. Non era bollente, uno scaldabagno domestico arriva si e no a 70 gradi.

Appena successo, mio figlio ha raffreddato la parte colpita, mi ha chiamato e mi ha detto che ha chiamato il pediatra, che gli aveva prescritto una pomata e degli antibiotici.

La notte del 2 settembre Aurora si è svegliata intorno alle 4 del mattino. Non si lamentava, era come se volesse giocare. I genitori sono stati accanto a lei, poi si è addormentata e quindi anche loro. La causa del suo decesso non è la scottatura, dobbiamo aspettare l’esito dell’autopsia. Il dottore quelle ustioni, era praticamente un bolla sul fianco destro che era praticamente guarita.