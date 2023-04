Una notizia sconcertante si è diffusa nei giorni scorsi dal Regno Unito. Un operaio di un centro di riciclaggio di rifiuti di Yeovil, nel Somerset, ha trovato il corpo senza vita di una neonata all’interno della struttura. LE autorità hanno avviato un’indagine e poco dopo arrestato un uomo e una donna, che ora sono accusati di aver nascosto la gravidanza. L’autopsia sulla piccola renderà il quadro più chiaro.

Recentemente in Italia è avvenuto un episodio che ha fatto molto parlare di sé e diviso le opinioni delle persone, quello del piccolo Enea.

Enea è un neonato che recentemente è stato trovato dal personale dell’ospedale Mangiagalli di Milano, abbandonato dalla sua mamma nella cosiddetta “culla della vita“.

Affianco al piccolo, che a seguito di analisi e controlli è risultato essere perfettamente sano, è stata trovata anche una lettera, scritta proprio dalla sua mamma. Nel testo c’era scritto:

Ciao, mia chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile. Per ora è super sano e tutti gli esami fatti in ospedale sono ok. La mamma mi ama, ma non può tenermi con lei.