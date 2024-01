Le forze dell’ordine al momento stanno ancora lavorando sul caso del neonato abbandonato all’ospedale di Aprilia. Gli agenti stanno cercando di rintracciare la mamma, che dopo aver girato in zona per diversi minuti, si è fatta coraggio ed ha lasciato il piccolo nella stanza del pronto soccorso.

Questo è ciò che i Carabinieri della stazione locale, hanno scoperto dopo aver controllato i filmati di video sorveglianza della zona. La donna ha vagato con il passeggino per diversi minuti.

Alla fine, si è fatta coraggio ed è entrata in nosocomio. Il suo bambino, di circa 8 mesi, era nel suo passeggino. Avrebbe usato la scusa di andare in bagno, fino a quando non ha scelto di andare via. L’infermiera del 118, Sara Fanella, che lo ha trovato, intervistata da Il Corriere della Sera, ha detto:

Stavo finendo il turno e dopo aver consegnato un paziente al personale, sono stata attirata dalla vista della carrozzina, proprio all’altezza delle prime poltrone alla sala d’attesa. Mi sono avvicinata e c’era questo bambino sorridente, vigile e reattivo, con cui mi sono messa a giocare.

Poco dopo ho chiesto di chi fosse, e mi è stato risposto che la mamma era andata in bagno da 5 minuti. Ho pensato che fosse passato troppo tempo: abbiamo iniziato a cercarla dentro e fuori la struttura, ma quando abbiamo visto la borsa con un cambio, i pannolini ed il biberon quasi finito, abbiamo capito tutto.

Neonato abbandonato in ospedale: il racconto dell’infermiera

Ognuno avrebbe voluto prendere il piccolo e portarlo con sé. Io, dopo il turno, sono tornata in ospedale e sono rimasta con lui sino alle 22, quando il turno era già finito, per assicurarmi che tutto andasse bene. Inizialmente ho provato un sentimento di rabbia verso chi ha lasciato il proprio figlio, ma poi ho pensato che scegliere l’ospedale era come metterlo al sicuro. Non sarà stato facile prendere una decisione così estrema per quella donna. Evidentemente doveva andare così.

Con queste parole l’infermiera ha concluso la sua intervista su cosa ha vissuto. Il piccolo, nonostante ciò che ha vissuto, i medici lo hanno trovato in buone condizioni di salute.

Il Tribunale dei Minori, della città di Roma, ha scelto di trasferirlo ora in una casa famiglia della Regione. Nel frattempo gli agenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso, per capire cosa è successo e per rintracciare la madre.