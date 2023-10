Neonato abbandonato ad Osilo: confermata la perizia psichiatrica per la madre ed il gesto della nonna per il piccolo

In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per capire cosa è successo alla mamma ed al neonato abbandonato. I familiari della 29enne hanno detto che in realtà loro non erano affatto a conoscenza di questa gravidanza.

La ragazza potrebbe essere dimessa a breve, ma visto ciò che è successo, risulta essere accusata del reato del tentato delitto. Infatti a breve il Gip potrebbe ascoltarla.

Il dramma di questo bambino, che hanno chiamato Francesco, è avvenuto all’alba di mercoledì 18 ottobre. Precisamente nell’abitazione che la donna condivideva con la madre a Osilo, che si trova nella provincia di Sassari.

I familiari della ragazza hanno detto di non aver mai saputo della sua gravidanza. Infatti lei intorno alle 5.30 del mattino, ha partorito completamente da sola nel bagno della casa. Ha anche reciso il cordone ombelicale.

Successivamente, uscita di casa ha lasciato il bimbo completamente nudo, sotto una macchina parcheggiata, poco distante dalla sua abitazione. La nonna del piccolo, nel sentire quel trambusto è presto intervenuta.

La donna quando ha visto il piccolo, prima lo ha avvolto in una coperta e poi ha allertato i soccorsi. Da qui il tempestivo ricovero del bambino all’ospedale di Sassari e con lui anche quello di sua madre.

Neonato abbandonato: la madre sotto shock

Il piccolo nonostante ciò che ha subito, ora risulta essere fuori pericolo. Le sue condizioni di salute sono molto buone. Infatti lo stesso Tribunale dei Minori sta decidendo sulle sue sorti.

La madre si trova ancora ricoverata in ospedale. Sta bene, ma anche lei è sotto shock. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro il suo telefono, per capire se ha fatto tutto da sola o se ha avuto l’aiuto di qualcuno. Il suo legale Elisa Caggiari, aveva chiesto per lei una perizia psichiatrica.

Richiesta poi accolta dal Giudice che si sta occupando al momento del caso. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete.