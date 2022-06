Sono in corso tutte le indagini del caso per il drammatico decesso di un neonato, che è avvenuto probabilmente per avvelenamento. Si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva, quando le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Non c’è stato più nulla da fare per salvarlo.

L’unica indagata è un’infermiera di 27 anni, che ovviamente è sospesa da lavoro. Gli agenti nella giornata di giovedì l’hanno anche arrestata, ma poco dopo è potuta tornare in libertà.

Ad informare i genitori di ciò che stava accadendo, è stata la stessa struttura sanitaria, il Birmingham Children’s Hospital. Infatti prima di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, hanno mandato una lettera ai genitori del piccolo. In quest’ultima c’era scritto:

Un neonato è morto recentemente nell’unità di terapia intensiva pediatrica dopo esser peggiorato rapidamente ed inaspettatamente.

La direzione ipotizza che il bimbo abbia ricevuto una quantità eccessiva di veleno ed è deceduto poche ore dopo il suo aggravamento. Proprio per questo hanno deciso di sospendere l’infermiera.

Inoltre, hanno anche voluto denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. La donna è stata arrestata nella giornata di giovedì, ma poco dopo ha avuto la possibilità di tornare a casa. Risulta essere indagata ed ovviamente è anche sospesa dal lavoro.

L’indagine dell’ospedale per il neonato morto per avvelenamento

Visto ciò che sta accadendo, lo stesso ospedale ha deciso di avviare un’indagine interna su tutti i casi di neonati morti precedentemente. Vogliono capire cosa è accaduto a tutti i piccolini che hanno avuto contatti con quella stessa infermiera.

L’unica cosa che può dare risposte, è l’autopsia sul corpo del piccolo, prevista per i prossimi giorni. Un portavoce della polizia, sulle indagini e su ciò che sta accadendo, ha dichiarato: