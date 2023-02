AGGIORNAMENTO ORE 14:45

Una bella notizia è quella arrivata in questi ultimi minuti. Gennaro Rotoli il bimbo di 3 anni scomparso dalla sua abitazione questa mattina, è stato ritrovato. Sembrerebbe che stia sta bene e che si trovi in ospedale, anche se era molto spaventato. Pare che fosse davanti ad un ristorante vicino la sua abitazione.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30

Sono ore di grande apprensione quelle che stanno vivendo i familiari di un bimbo di soli 3 anni, chiamato Gennaro Rotoli, che purtroppo è scomparso dalla sua abitazione, che si trova a Nerano. La madre ha denunciato subito l’accaduto ed ora sono in corso tutte le ricerche del caso.

Anche l’intera comunità è in ansia ed angoscia per le sorti di questo bambino, che purtroppo ha fatto perdere le sue tracce in pochi minuti. I genitori hanno dato il consenso alla diffusione della foto, per riuscire a trovarlo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di venerdì 3 febbraio, intorno alle 9 del mattino. Precisamente in via Amerigo Vespucci, a Nerano, nella zona di Massa Lubrense.

Il piccolo che sembrava essere in casa con la madre, è riuscito ad uscire da solo e da quel momento di lui si sono perse tutte le tracce.

La donna ha provato a cercarlo da sola, ma successivamente si è presto allarmata. Di conseguenza ha allertato d’urgenza le forze dell’ordine, che ora stanno portando avanti tutte le ricerche del caso.

Da ciò che è emerso fino ad adesso è che il piccolo aveva indosso un pigiama blu, ma non aveva le scarpe, ma solo i calzini.

Le ricerche del piccolo Gennaro Rotoli

Sono tutti in ansia per le sorti di questo bambino. Infatti sul posto sta arrivando una volante della protezione civile, per riuscire ad aiutare con le ricerche.

La cosa che preoccupa di più, è proprio che vicino l’abitazione c’è una zona impervia e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa è successo davvero.

La famiglia è molto preoccupata per lui, proprio come la comunità. Per questo hanno dato il consenso alla diffusione della sua foto, affinché possa aiutare a ritrovarlo. Gli agenti inoltre, stanno facendo anche ulteriori accertamenti, per capire la dinamica di tutta la vicenda. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.