Dopo la sconvolgente notizia della morte di Rossano Rubicondi, sono emersi nuovi dettagli riguardo la causa reale della sua morte. A rivelarli sono stati proprio i genitori, in diretta tv, durante un collegamento con il programma televisivo Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso.

Mamma Rosa e papà Claudio hanno raccontato di non essere mai stati a conoscenza della malattia del figlio e di aver scoperto della sua morte dalla chiamata di un giornalista. Soltanto in seguito, sono venuti a conoscenza della causa del decesso. Sempre telefonicamente, sono stati informati del fatto che Rossano Rubicondi è morto dopo la rottura di un aneurisma del polmone. Si trovava nella sua abitazione, quando è caduto nella vasca ed ha battuto a testa.

Pare sia stato un tumore al fegato. Lo abbiamo scoperto solo quando ci è arrivata questa telefonata dagli Stati Uniti in cui ci dicevano che Rossano non c’era più. Facciamo ancora fatica a crederci. Non è stato un melanoma della pelle, a portarlo via nel fiore degli anni, ma un altro tipo di tumore, terribile, ovvero al fegato. Non eravamo a conoscenza di nessuna malattia.

Il padre Claudio ha poi spiegato che negli ultimi anni i rapporti con Rossano non erano dei migliori e lo sentivano raramente. Lui stesso aveva un buon rapporto con il figlio, ma quella lontananza era dovuta ai problemi che aveva con suo fratello.

Rossano Rubicondi e Ivana Trump

Rubicondi è noto al pubblico per aver partecipato, nel 2008, al programma televisivo L’Isola dei Famosi e per essere poi stato un inviato della stessa trasmissione.

Ha poi intrapreso la carriera da attore e modello ed ha sposato la ricchissima Ivana Trump. Quest’ultima, dopo la straziante notizia, ha espresso il suo enorme dolore ed ha chiamato i genitori del suo ex, per mostrare loro supporto e vicinanza. Ha poi espresso il desiderio di tenere metà delle ceneri di Rossano. Desiderio subito accolto dalla sua famiglia. Proprio lo stesso ex naufrago, tra le sue ultime volontà, aveva chiesto di essere cremato.