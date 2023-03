La scomparsa di Marco Giannangelo ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. Si è spento per sempre, a soli 50 anni, dopo un ricovero per pancreatite.

Marco Giannangelo era molto conosciuto a Ostia, dove era titolare da ormai tanti anni, del lido Corsaro Beach sul lungomare Amerigo Vespucci. Il suo è uno degli stabilimenti più conosciuti e frequentati della zona. Dopo la triste notizia, sono state tantissime le persone che hanno inviato il proprio supporto alla famiglia e che hanno voluto salutarlo un’ultima volta.

Diversi giorni fa, Marco era stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, a seguito di una pancreatite. Purtroppo, sono sorte complicazioni mediche, che hanno portato al suo improvviso ed inaspettato decesso.

La moglie Anna è ancora incredula, così come i suoi figli di 18 e 15 anni.

Le parole della donna sono state riportate dal quotidiano del posto, Canale 10. Ha raccontato quanto Gannangelo fosse legato al mare, al suo stabilimento, alla famiglia. Amava la sua vita e il suo lavoro. Nessuno si aspettava di perderlo in quel modo, improvvisamente ed inaspettatamente.

Perderlo così, per delle complicanze mediche inattese, nel giro di pochi giorni, ci lascia ancora scossi, siamo ammutoliti e addolorati, ma saremo felici di accogliere chiunque vorrà dargli l’ultimo saluto al suo funerale, questo al momento è quello che mi sento di dire, sono molto provata.

I funerali sono stati celebrati nella giornata di ieri, 28 marzo, presso la chiesa di San Tommaso Apostolo all’Infernetto.

Sui social sono apparsi tantissimi messaggi di amici e conoscenti, che hanno voluto ricordarlo e salutarlo. Tra questi, anche l’assessore delle attività produttive e del turismo al Municipio X di Roma.

Eri uno dei pochi veri amici che non si lamentava mai….Sempre presente quando serviva… Sempre in silenzio, senza giudizio quando succedeva una cosa…Se avevi un dubbio il tuo ufficio era un luogo dove confrontarsi, dove confidarsi…Che la terra ti sia lieve con la certezza che rimarrai nel mio cuore sempre ed in quelli (tanti) che ti hanno conosciuto …Buon viaggio amico mio.