Lutto per tutti gli amanti della televisione e in particolare per i fan della prima serie originale di Star Trek. Nelle scorse ore, infatti, si è diffusa la notizia della morte di Nichelle Nichols, nota ai più per aver interpretato l’ufficiale delle comunicazioni Nyota Uhura nella famosissima serie tv.

Nelle scorse ore, il mondo dello sport statunitense ha subito un colpo gravissimo nell’apprendere la notizia della morte del grandissimo Bill Russell.

L’ex giocatore e allenatore di pallacanestro, diventato icona negli anni anche della lotta al razzismo, si è spento all’età di 88 anni.

Russell, che ha calcato i campi da basket negli anni 60 e 70, era considerato ancora oggi da molti come lo sportivo più vincente della storia degli USA. Questo grazie agli 11 titoli NBA vinti in soli 13 anni, di cui 8 consecutivi.

Perdita non da meno, quella subita dagli amanti della televisione e dello spettacolo a stelle e strisce. Nelle ultime ore, infatti, si è diffusa la notizia della morte di Nichelle Nichols.

L’attrice apprezzatissima per moltissimi lavori, e anche lei come Bill Russell per essere stata un simbolo di emancipazione degli afroamericani, era famosa soprattutto per un ruolo.

Tra il 1966 e il 1969, infatti, ha vestito i panni di Nyota Uhura, l’ufficiale delle comunicazioni protagonista della serie originale di Star Trek.

L’annuncio della morte di Nichelle Nichols

A dare il triste annuncio della morte di Nichelle Nichols, ci ha pensato suo figlio Kyle Jhonson, che sulla pagina ufficiale della mamma attrice, ha scritto:

Amici, fan, colleghi, mondo. Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come ha fatto per tanti anni. Ieri sera, mia madre, Nichelle Nichols, è deceduta per cause naturali.

Poi prosegue: “La sua luce però, come le antiche galassie che si vedono per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future che potranno da lei godere, imparare e trarre ispirazione“. Infine, conclude: