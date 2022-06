Una tragedia che è accaduta ieri mattina a Monselice, in provincia di Padova. Un’altra vittima a bordo della sua moto, Nicholas Menato aveva soltanto 29 anni.

Il ragazzo si trovava con altri motociclisti e stava percorrendo una strada del comune, tra Monselice e San Pietro Viminario. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un guard rail.

L’impatto è stato violento e fatale per il 29enne. Nicholas Menato è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118. Quest’ultimi non hanno potuto fare nulla per aiutarlo, se non constatare il suo decesso.

A lanciare l’allarme dopo il terribile omicidio, sono stati gli altri centauri, che hanno visto l’intera terribile scena. Sembrerebbe che il giovane sia uscito fuori di strada nei pressi di una curva.

La notizia ha sconvolto la comunità, tutti lo conoscevano. Nicholas era nato e Monselice ed era residente a Sani Pietro Viminario.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno ascoltando tutti i motociclisti che si trovavano con il ragazzo di 29 anni al momento dello schianto e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sembrerebbe, dalle prime informazioni emerse, che Nicholas abbia perso il controllo della moto da solo e che non siano stati coinvolti altri mezzi.

Purtroppo si apprestava a svoltare ad una curva, quando qualcosa gli ha fatto perdere il controllo del suo mezzo a due ruote. Nicholas non è riuscito a riprendere la moto e si è schiantato contro il guard rail. L’impatto è stato troppo violento e i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo.

Una notizia arrivata poco dopo un altro terribile incidente avvenuto a Padova, che ha visto morire il 17enne Simone Silvestri. Il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter guidato da suo padre, quando un camion li ha urtati. Purtroppo è rimasto schiacciato dalle ruote ed è morto davanti agli occhi del genitore. Quest’ultimo lo stava accompagnando in un’azienda, per l’alternanza scuola – lavoro.