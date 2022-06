Padova, Simone Silvestri è morto a 17 anni davanti agli occhi del suo papà

La tragedia è accaduta a Padova, precisamente in via Po. Simone Silvestri è morto all’età di 17 anni, mentre si trovava a bordo di uno scooter guidato dal suo papà. L’uomo lo stava accompagnando in un’azienda, per l’alternanza scuola – lavoro, quando un camion ha urtato il mezzo a due ruote.

Lo scorso venerdì pomeriggio, padre e figlio sono saliti sul Liberty, per raggiungere l’azienda situata a Limena, quando sono rimasti coinvolti nell’incidente. Un camion ha urtato lo scooter e le ruote hanno schiacciato il ragazzo di 17 anni. Nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo, i traumi riportati sono risultati essere troppo gravi. Il padre, Silvano Silvestri di 64 anni, ha riportato soltanto lievi ferite. Ma ha visto suo figlio morire davanti ai suoi occhi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che il conducente del camion sia risultato negativo alle analisi alcolemiche e tossicologiche.

La tragedia si è rapidamente diffusa tra la comunità e tantissime persone, sconvolte dall’accaduto, si sono strette al dolore della famiglia. Apparsi anche diversi messaggi sui social, degli amici di Simone Silvestri che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Alcuni hanno voluto anche mandare messaggi di supporto al suo papà, che era alla guida del Liberty. L’uomo non ha riportato gravi traumi, ma ha perso suo figlio e per un genitore non esiste dolore più grande. Essere lì, impotente, mentre la vita del ragazzo scivola via tra le braccia del suo papà.

I due mezzi coinvolti nell’impatto sono stati posti sotto sequestro e ora si attende il cronotachigrafo del camion. Gli agenti delle forze dell’ordine vogliono capire a che velocità stesse andando nel momento dell’impatto l’uomo alla guida del grande mezzo e anche se lo stesso camionista abbia rispettato i tempi di guida.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla dolorosa tragedia.