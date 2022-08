Nelle ultime ore, gli appassionati di musica di tutto il mondo, in particolare del genere Heavy Metal, hanno appreso con enorme tristezza la notizia della morte di Nicky Moore. Considerato come uno dei pionieri del genere, ha avuto una carriera lunghissima e piena di enormi successi. Si è spento all’età di 75 anni, lo scorso mercoledì 3 agosto.

A dare l’annuncio della sua morte, ci hanno pensato i suoi portavoce, attraverso la pubblicazione di un toccante post sulla sua pagina web ufficiale.

Nella nota si è voluto ricordare che meraviglioso uomo fosse, oltre che l’immenso musicista che ha sempre dimostrato di essere. Ecco di seguito la nota:

È con immensa tristezza e un cuore quasi insopportabilmente pesante che dobbiamo farvi sapere che Nicky, un uomo più grande della vita nel corpo e nello spirito, è tristemente morto questa mattina.

Un uomo che ha vissuto mille vite in una sola, ora ha deciso che aveva bisogno di riposo. Riposa bene, caro amico. Ci mancherai tanto a tutti.

Riguardo alle cause che hanno portato al decesso di Moore all’età di 75 anni si sa non molto. Se non che da anni, ormai, lottava con una forma molto aggressiva di morbo di Parkinson. Ha lasciato i due figli Nick Junior e Timmy.

La carriera di Nicky Moore

Nicky Moore ha iniziato a suonare e cantare da giovanissimo. Ha co-fondato gli Hackensack all’inizio degli anni ’70, poi si è unito ai Tiger.

Il successo vero e proprio lo conobbe però più tardi, quando venne chiamato ad entrare nei Samson, per sostituire Bruce Dickinson che se ne andò per unirsi agli Iron Maiden.

Il rapporto con la band di Moore non fu continuo. Lasciò il gruppo per una decina di anni, durante i quali entrò a far parte di altri gruppi e lavorò come vocal coach, prima di tornare nei Samson negli anni 90.

Nicky Moore verrà ricordato come uno dei pionieri del genere heavy metal. Il musicista e cantante si rese protagonista di un episodio abbastanza eclatante, quando si esibì in un concerto dopo essersi rotto due costole in un incidente automobilistico. Successivamente rivelò che non poteva deludere i fan.