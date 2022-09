Ancora una giovanissima vittima sulle strade italiane. Nico Baldo, un uomo di 34 anni, ha perso la vita dopo che una vettura l’ha centrato in pieno. Era uscito a piedi insieme al suo cane. Quando quest’ultimo è scappato, il 34enne ha cercato di inseguirlo per riprenderlo, finendo però investito da un Audi.

Ancora una tragedia devastante sulle strade italiane, questa volta avvenuta in Veneto, per la precisione in via Cal Lunga a Cessalto, in provincia di Treviso.

Nico stava cercando di recuperare il suo cagnolino Archie dopo che quest’ultimo era fuggito. Mentre lo inseguiva, un’Audi A3 guidata da un 30enne del posto è arrivata ad alta velocità e lo ha travolto in pieno.

Immediato l’intervento dei presenti sul luogo dell’incidente, compreso l’automobilista coinvolto nel sinistro. Gli stessi hanno effettuato la chiamata di emergenza ai soccorsi, che in pochi minuti hanno raggiunto il posto.

Purtroppo, i gravi traumi riportati nell’impatto, hanno decretato il decesso del 34enne poco dopo, rendendo così inutile l’intervento dell’elisoccorso che stava arrivando.

L’incidente si è verificato intorno alle 11:30 di ieri, giovedì 1 settembre e, come raccontano alcuni testimoni, davanti agli occhi del papà Danilo.

Sul posto sono arrivate tre pattuglie della Polizia Stradale, che hanno chiuso il tratto stradale per tutto il tempo necessario ad effettuare i dovuti rilievi.

Nico Baldo doveva sposarsi ad ottobre

Un destino tragico quello di Nico Baldo, che risiedeva dal 2018 a Lanzago di Silea, ma che era tornato a casa dei suoi genitori in questi giorni, per aiutarli a preparare il matrimonio del fratello Marco.

Il matrimonio di suo fratello si sarebbe dovuto celebrare questa mattina nella chiesa di Sant’Anastasio, a poche centinaia di metri dal suo in cui Nico ha perso la vita.

Ad aumentare la drammaticità dell’evento, il fatto che il prossimo sabato primo ottobre, anche lui stesso avrebbe dovuto sposarsi. Era il coronamento del suo sogno di amore con Alessia, la sua fidanzata di lunga data che ora, così come tutti gli altri membri della famiglia, è completamente distrutta da questo dramma.

Sono decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Le autorità competenti stanno valutando se aprire un’indagine sull’incidente ed hanno ascoltato i testimoni e l’automobilista dell’Audi.