Un lutto devastante ed improvviso che ha scioccato non solo una famiglia, ma una città intera: Pistoia. Nicola Buti, operatore socio sanitario di 56 anni, con l’hobby per il teatro, è morto sul colpo nel terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì. A nulla è valso il tempestivo intervento delle ambulanze sul posto.

Molto tragico è il bilancio delle morti avvenute anche durante quest’ultima settimana che si è appena conclusa.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, sulla superstrada Firenze – Pisa – Livorno, Jacopo Varriale, marito e padre di 36 anni, è deceduto sul colpo nel terribile incidente frontale che ha coinvolto la sua auto e quella su cui viaggiavano altri 4 ragazzi. Aveva erroneamente imboccato la superstrada contromano.

Martedì scorso, nei pressi di Rovigo, Andrea Stocco di soli 16 anni, ha sbattuto frontalmente mentre era a bordo della sua moto 125 contro un furgone che procedeva in senso opposto. Trasportato all’ospedale di Padova in condizioni critiche, si è spento nella giornata di venerdì.

Stesso tragico destino anche per Nicola Buti, 56enne operatore socio sanitario di Pistoia.

Venerdì pomeriggio era da solo a bordo della sua auto, quando per cause ancora da accertare si è schiantato contro un guard rail. Inutile il tempestivo intervento dei medici del 118 sul posto, che hanno potuto solo constatare il suo decesso. Non sono rimaste coinvolte altre vetture nel sinistro.

Cordoglio per la morte di Nicola Buti

Come detto, Nicola lavorava come OSS all’ospedale di Pistoia, a poche decine di metri dal luogo dell’incidente in cui è morto.

Molto toccante il messaggio pubblicato sui social dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Pistoia e dalla direzione generale dell’Azienda Sanitaria:

Questo post non avremmo mai voluto scriverlo. Il nostro adorato Nicola, eterno attor giovane, amico sincero, artista talentuoso ci lascia così… immersi in un dolore dilaniante. Il tuo sorriso sincero resterà per sempre nei nostri cuori. Ciao dolce Nic.

Questo invece il messaggio dalla compagnia Gad (Gruppo d’Arte Drammatica) Città di Pistoia.