Una vicenda straziante è quella accaduta negli ultimi giorni nella città di Huyton, in Inghilterra. Nicole Barnes una giovane mamma di 29 anni, è stata trovata nella sua abitazione ormai senza vita, ma la causa del suo decesso sembra essere ancora ignota.

Il marito sconvolto dalla notizia, ci ha tenuto a specificare che la moglie fino a quel giorno era sana e che non aveva mai avuto problemi di salute. Ora sarà solo l’autopsia effettuata sul corpo a dare ulteriori conferme.

I fatti sono avvenuti pochi giorni fa, nell’abitazione della famiglia che si trova a Huyton. Quella mattina Nicole si era svegliata come sempre ed aveva accompagnato i suoi 4 figli a scuola.

Intorno alle 11.30 del mattino è andata a riprendere la più piccola, Delilah. Solo poco dopo sarebbe dovuta tornare nell’istituto per riprendere i figli più grandi, ma visto che la maestra non la vedeva arrivare, ha allertato il marito.

L’uomo ha chiesto tempestivamente aiuto alla sua amica Gemma. Quest’ultima si è recata tempestivamente nell’abitazione, ma è proprio a quel punto che ha fatto la triste scoperta.

Nicole era senza vita sul divano e la figlia era vicino a lei, a vegliare il corpo. In attesa che arrivassero i soccorsi, la donna ha provato a rianimarla a lungo, ma i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Lo strazio del marito di Nicole Barnes

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo e saranno solo i risultati di questo esame a dare ulteriori risposte. Nicole purtroppo lascia 4 figli, uno di questi è affetto da autismo. Il marito solo la settimana precedente ha perso il lavoro. Ora infatti si ritrova da solo e con dei bambini da crescere. Craig Sharnock in un’intervista ha dichiarato:

Prima della sua perdita era in forma ed in salute. Era una mamma straordinaria, faceva tutto per loro. Era il genitore migliore della coppia.