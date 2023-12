Dopo tre figlie femmine, per Nicolò Barella è in arrivo un bel maschietto: la gioia dopo un doppio dolore vissuto nell'ultimo anno

Una gioia immensa è in arrivo in casa di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, e di sua moglie, l’ex modella Federica Schievenin. I due, infatti, sono in dolce attesa del loro quarto bebè. Dopo tre femminucce, questa volta avranno un bel maschietto. Nel post con il quale Federica ha dato il lieto annuncio, la moglie del calciatore ha anche spiegato di averne perso uno recentemente.

Credit: fede_schievenin – Instagram

A soli 26 anni, Nicolò Barella può dire di aver già raggiunto risultati nel calcio straordinari. Talento precoce che si è messo in mostra da giovanissimo con la maglia del Cagliari, nel 2019 ha attirato le attenzioni dei grandi club e soprattutto dell’Inter, che lo ha portato a Milano per vestire la maglia nerazzurra.

Oggi è un perno fondamentale della squadra meneghina e può contare nella sua bacheca due vittorie nella Coppa Italia, due nella Supercoppa Italiana e un campionato di Serie A.

Inoltre, con la maglia azzurra della nazionale italiana, nella magica estate del 2021, ha trionfato nel campionato europeo, riportando la coppa in Italia dopo moltissimi anni.

Credit: fede_schievenin – Instagram

Risultati eccellenti, però, il centrocampista li ha ottenuti anche nella sua vita privata. Nel 2018, quando era ancora nella sua Sardegna, a soli 21 anni ha sposato l’ex modella Federica Schievenin, di 7 anni più grande di lui.

Non ha tardato poi a mettere su famiglia e in pochi anni i due hanno avuto tre figlie, tutte femmine, bellissime, che si chiama Rebecca, Lavinia e Matilde.

In arrivo il quarto figlio di Nicolò Barella

Credit: fede_schievenin – Instagram

Gli ultimi mesi non sono stati però facili per Nicolò e Federica. E ciò si è scoperto soltanto ora, che l’ex modella ha annunciato sui suoi profili social l’imminente arrivo del quarto bebè, che questa volta sarà un maschietto.

Dalle parole della Schievenin si evince che all’inizio della gravidanza i bebè erano due ma che il più piccolo, purtroppo, non ce l’ha fatta. Inoltre, un altro, lo ha perso alcuni mesi fa. Ecco il suo annuncio: